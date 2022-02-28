Совет ООН по правам человека рассмотрит в Женеве актуальные правозащитные проблемы

Совет ООН по правам человека (СПЧ) рассмотрит на открывающейся в понедельник в Женеве 49-й сессии актуальные правозащитные проблемы современного мира, в том числе обеспечение прав в условиях пандемии COVID-19, защиту национальных этнических меньшинств, недопущение расовой дискриминации, гарантии права на труд и питание.

В ходе форума, который продлится до 1 апреля, входящие в Совет 47 стран, уделят внимание также нынешней ситуации в Украине, Ливии, Южном Судане и ряде других стран.

Сессия будет проходить в гибридном формате ввиду пандемии: часть выступлений будет произнесена в зале заседаний, а другая часть будет представлена в форме видеообращений. Первые три дня по традиции посвящены дискуссии на высоком политическом уровне. В списке выступающих значатся в общей сложности 143 оратора. Это, в частности, генеральный секретарь ООН, президенты Венесуэлы, Колумбии, Литвы, Туниса и Швейцарии, главы внешнеполитических ведомств Белоруссии, Казахстана, Китая, Индии, Германии, Франции, США, Украины и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Накануне сессии Киев выступил с инициативой проведения на ней "срочной дискуссии" о ситуации с правами человека на Украине в свете специальной военной операции России. Голосование по вопросу, рассматривать или нет эту инициативу, состоится в первый день работы сессии. В случае положительного решения дискуссия по Украине будет проведена сразу по завершении сегмента высокого уровня. В своем запросе о дискуссии, направленном в СПЧ, киевские власти утверждают, что ситуация с правами и свободами в стране после начала российской спецоперации ухудшилась.

В целом на форуме намечено обсудить положение в двух десятках стран, в том числе в Южном Судане, Демократической Республике Конго, Сирии, Венесуэле, Центрально-Африканской Республике, КНДР, Ливии и Мьянме.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.