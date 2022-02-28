"Аэрофлот" приостанавливает все рейсы в Европу

Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с ограничениями воздушного пространства с 28 февраля приостанавливает все рейсы в Европу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте перевозчика

"В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, "Аэрофлот" приостанавливает с 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов", - сообщается в публикации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.