https://news.day.az/world/1439788.html "Аэрофлот" приостанавливает все рейсы в Европу
"Аэрофлот" приостанавливает все рейсы в Европу
Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с ограничениями воздушного пространства с 28 февраля приостанавливает все рейсы в Европу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте перевозчика
"В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, "Аэрофлот" приостанавливает с 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов", - сообщается в публикации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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