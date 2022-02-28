https://news.day.az/world/1439792.html СБ ООН проголосовал за проведение сессии Генассамблеи по Украине
СБ ООН проголосовал за проведение сессии Генассамблеи по Украине
Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.
За это решение проголосовали 11 из 15 стран-членов, три страны (Китай, ОАЭ и Индия) воздержались.
Заседание Генассамблеи должно начать работу в понедельник, 28 февраля, в 10:00 по восточноамериканскому времени.
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