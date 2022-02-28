СБ ООН проголосовал за проведение сессии Генассамблеи по Украине
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Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.

За это решение проголосовали 11 из 15 стран-членов, три страны (Китай, ОАЭ и Индия) воздержались.

Заседание Генассамблеи должно начать работу в понедельник, 28 февраля, в 10:00 по восточноамериканскому времени.