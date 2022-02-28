КНДР заявила, что провела связанные с разработкой разведывательного спутника испытания
КНДР заявила, что в воскресенье провела испытания, связанные с разработкой разведывательного спутника.
Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Проведенные испытания помогли подтвердить характеристики и работу системы фотосъемки высокой точности, а также системы передачи данных и системы ориентации устройства", - цитирует агентство заявление властей КНДР, распространенное агентством ЦТАК.
Минобороны Японии в воскресенье заявило, что КНДР провела запуск баллистической ракеты из района Пхеньяна. Она пролетела около 300 км и достигла максимальной высоты 600 км. Ракета упала в Японское море.
Это уже восьмые ракетные испытания в КНДР с начала года.
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