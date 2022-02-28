Афганское сопротивление объявило об уничтожении девяти боевиков "Талибана"

Бойцы афганского Фронта национального сопротивления (ФНС), противостоящего захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан", объявили об уничтожении девяти боевиков радикалов.

Соответствующее заявление опубликовано в среду на странице ополченцев в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вчера талибы атаковали базы ФНС в уездах Дуаб и Шотол провинции Панджшер. В результате атаки девять боевиков, в том числе командир их "красного отряда" мулла Изатулла Кандагари, были уничтожены. Еще несколько талибов получили ранения и были вынуждены отступить", - говорится в сообщении.

В последние дни афганские СМИ сообщали об усилении отрядов радикалов в Панджшере с целью упреждения вылазок бойцов ФНС, обещавших возобновить активные боевые действия с наступлением весны. Во вторник появилась информация об ожесточенных боях с использованием тяжелых вооружений в уезде Унаба. Кроме того, как утверждалось, в регионе сейчас находится Мохаммад Якуб, который был назначен талибами на должность главы Минобороны во временном афганском правительстве.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал, что Панджшер полностью перешел под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние талибам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Позднее руководитель отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари уточнил, что сопротивление переходит к тактике партизанской войны.