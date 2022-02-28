ОБСЕ провела эвакуацию большей части своей Миссии в Украине

ОБСЕ завершила эвакуацию большей части состава своей Миссии в Украине.

Об этом говорится в ежедневном отчете Миссии ОБСЕ, опубликованном на ее сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Миссия завершила эвакуацию большей части членов международной миссии после решения, принятого 25 февраля", - отмечается в заявлении.

"Команды Специальной мониторинговой миссии в Харькове и Херсоне остаются в укрытии на месте в связи с продолжающимися военными столкновениями, ее мониторинговые команды в центрах патрулирования ожидают выезда через Российскую Федерацию. Глава наблюдательной миссии вместе руководством головного офиса в Киеве остаются на месте в Украине, чтобы наблюдать за выводом оставшейся части Миссии", - сообщает ОБСЕ.

Организация уточняет, что завершила эвакуацию наблюдателей своей Миссии в Украине из городов Львов, Черновцы, Ивано-Франковск, Днепр, Одесса, Киев (в том числе большинства сотрудников своего головного киевского офиса), Северодонецк, Мариуполь, Краматорск. Сотрудники Миссии в Харькове и Херсоне изучают существующие риски, чтобы выбрать безопасное время для эвакуации, говорится в заявлении.

Ранее секретариат ОБСЕ сообщил, что из-за боевых действий в Украине генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид решила вывести наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации из этой страны.