Кличко сказал, когда в Киеве закончится усиленный комендантский час

С 8 часов утра (10:00 Баку) закончится усиленный комендантский час, но он не отменяется вовсе. Он будет продолжаться, как было определено ранее - с 22.00 до 7.00.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В это время движение собственным транспортом, кроме тех, кто имеет спецпропуски, запрещено. И те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп. Город живет в условиях военного положения", - напомнил Кличко.

Мэр просит всех граждан не подвергаться опасности и соблюдать правила.

"В столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах происходят перестрелки. И даже в разрешенные часы выходите в город исключительно по крайней необходимости. В магазин, аптеку. Поддерживайте пожилых и одиноких людей, которым необходима сегодня помощь", - отметил мэр.