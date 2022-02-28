Российские войска взяли под контроль Бердянск

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что российские войска взяли под контроль город Бердянск в Запорожской области, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Бердянск занят противником, там не было наших войск, город взяли", - сказал Арестович на брифинге.

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков в воскресенье сообщал, что за прошедшие сутки Вооруженные силы блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном.