Помощник главы РФ Владимир Мединский рассказал об ожидании украинской делегации в Гомелевской области.

Он отметил, что у них сложная логистика, поэтому время начала переговоров затягивается. Украинская сторона должна прибыть в РБ в ближайшее время, передает Day.Az со ссылкой на телеграм Известия.