https://news.day.az/world/1439939.html Владимир Мединский рассказал об ожидании украинской делегации - ВИДЕО
Владимир Мединский рассказал об ожидании украинской делегации - ВИДЕО
Помощник главы РФ Владимир Мединский рассказал об ожидании украинской делегации в Гомелевской области.
Он отметил, что у них сложная логистика, поэтому время начала переговоров затягивается. Украинская сторона должна прибыть в РБ в ближайшее время, передает Day.Az со ссылкой на телеграм Известия.
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