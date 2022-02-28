https://news.day.az/world/1439946.html Украинская делегация прибыла в Беларусь - ВИДЕО
Украинская делегация прибыла в Беларусь - ВИДЕО
Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.
В состав делегации Киева на переговорах с РФ входят министр обороны Резников и советник главы офиса Зеленского Подоляк.
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