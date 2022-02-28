В России заблокировали сайты трех украинских СМИ

Генпрокуратура внесла три украинских новостных сайта в реестр запрещенных. Речь идет о порталах "Корреспондент.Net", "Украинская правда" и сайте журналиста Дмитрия Гордона, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Под блокировкой также оказались сайт "Настоящего времени" (организация включена Минюстом в список иноагентов) и отдельные статьи "Интерфакс-Украина", "Крым.Реалии" (организация включена Минюстом в список иноагентов) и The New Times.

Доступ к сайтам и материалам был ограничен в соответствии со статьей 15.3 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Она предполагает ограничение доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Генпрокуратура приняла решение об ограничении доступа к сайтам 27 февраля.