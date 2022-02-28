Россия пытается получить контроль над Киевом

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что несмотря на значительные потери, Россия не отказывается от своей основной цели - получения контроля над Киевом.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

"Несмотря на значительные потери и снижение темпов наступления на отдельных направлениях, противник не отказывается от своей основной цели - получения контроля над Киевом. Силами обороны столицы приняты меры по противодействию противнику", - отмечается в заметке.