https://news.day.az/world/1440065.html Россия пытается получить контроль над Киевом - Генштаб Украины
Россия пытается получить контроль над Киевом - Генштаб Украины
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что несмотря на значительные потери, Россия не отказывается от своей основной цели - получения контроля над Киевом.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Униан.
"Несмотря на значительные потери и снижение темпов наступления на отдельных направлениях, противник не отказывается от своей основной цели - получения контроля над Киевом. Силами обороны столицы приняты меры по противодействию противнику", - отмечается в заметке.
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