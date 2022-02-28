«Почта России» прекратила отправления в ряд стран

"Почта России" опубликовала на своем сайте сообщение, в котором заявила, что не может принимать отправления в Украину, Молдову и на Кипр из-за решения "принимающей стороны", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы надеемся, что эти решения будут отменены и связь восстановится", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что каналы внутри России работают стабильно. Некоторые маршруты были перестроены по необходимости.

Добавляется, что при нынешней ситуации, в случае, если сортировочные терминалы будут заполняться до критических показателей в ожидании отправки, то прием писем и отправлений будет временно приостановлен.

По словам почтовой службы, они прикладывают все усилия, чтобы увеличение сроков доставки грузов, в связи с переходом на наземный транспорт, было минимальным.