Цена на бензин в Великобритании достигла исторического максимума

Цена на бензин в Великобритании преодолела историческую отметку в £1,5 фунта за литр, став самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным аналитиков, стоимость бензина в ближайшие дни может вырасти до 1,6 фунта за литр, тогда как еще два года назад его стоимость была на уровне 1 фунта за литр.

Как полагают эксперты, по гражданам сильно ударят политические меры, принятые из-за ситуации в Украине. В стране и так сохраняется высокий уровень инфляции, которая по итогам 2021 года держалась на уровне 5,5% - крупнейший показатель за последние 30 лет, а также рекордный рост цен и налогов, отмечают аналитики. Они убеждены, что многим семьям, владеющим автомобилем, топливо может стать недоступным. Рост цен на топливо скажется и на кошельках предпринимателей, так как вырастут их транспортные расходы.