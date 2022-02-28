Макрон позвонил Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с президентом России Владимиром Путиным и призвал российского лидера прекратить операцию в Донбассе, сообщили представители Елисейского дворца, передает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщают представители администрации французского президента, в ходе разговора Макрон заявил о недопустимости обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, а также потребовал сохранения доступа мирных жителей к дорогам общего пользования. Путин подтвердил готовность российских войск выполнять эти требования и согласился оставаться на связи с французским коллегой в ближайшие дни.