https://news.day.az/world/1440124.html Генеральная ассамблея ООН начала спецсессию по Украине
Генеральная ассамблея ООН начала спецсессию по Украине
Спецсессия Генеральной ассамблеи ООН по Украине открылась в понедельник в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Спецсессия была созвана по инициативе США и Албании. Всего за время существования ООН спецсессии созывались десять раз, последний - в 1997 году в связи с ситуацией на оккупированных палестинских территориях. Спецсессия может провести неограниченное количество заседаний, ее работа может продолжаться несколько лет.
Как ожидается, на спецсессии будет представлена резолюция по ситуации в Украине.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре