Генеральная ассамблея ООН начала спецсессию по Украине

Спецсессия Генеральной ассамблеи ООН по Украине открылась в понедельник в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Спецсессия была созвана по инициативе США и Албании. Всего за время существования ООН спецсессии созывались десять раз, последний - в 1997 году в связи с ситуацией на оккупированных палестинских территориях. Спецсессия может провести неограниченное количество заседаний, ее работа может продолжаться несколько лет.

Как ожидается, на спецсессии будет представлена резолюция по ситуации в Украине.