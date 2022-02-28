https://news.day.az/world/1440125.html Volvo прекращает производство грузовиков в России
Volvo прекращает производство грузовиков в России
Шведский производитель грузовиков Volvo приостанавливает производство и продажи в России из-за событий в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Теперь у нас есть больше ясности в отношении санкций и безопасности в регионе. Это означает, что все операции в России прекращаются", - объяснил он.
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