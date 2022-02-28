Volvo прекращает производство грузовиков в России

Шведский производитель грузовиков Volvo приостанавливает производство и продажи в России из-за событий в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Теперь у нас есть больше ясности в отношении санкций и безопасности в регионе. Это означает, что все операции в России прекращаются", - объяснил он.