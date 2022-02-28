https://news.day.az/world/1440132.html Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС - ФОТО
Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС - ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский союз (ЕС). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Верховной Рады, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Украина имеет честь подать заявку на членство в Европейском союзе согласно статье 49 Договора про ЕС", - говорится в тексте документа.
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