Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский союз (ЕС). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Верховной Рады, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Украина имеет честь подать заявку на членство в Европейском союзе согласно статье 49 Договора про ЕС", - говорится в тексте документа.