Переговоры России и Украины завершились

Завершились переговоры между делегациями Украины и России в Беларуси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Первый раунд завершен, далее консультации на местах, после чего возможно еще одни переговоры",- сказал он.

Глава делегации РФ Владимир Мединский отметил, что следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

"Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции",- отметил он.