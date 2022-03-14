Климатологи предрекают Австралии катастрофические штормы и наводнения

Межправительственный совет по изменению климата пришел к выводу о том, что климат в Австралии в ближайшее время будет сильно ухудшаться из-за глобального потепления. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалистов, континент ждут экстремальные явления, усугубляемые выбросами углекислого газа - аномальная жара, засухи, наводнения, ураганы и пожары, которые, в свою очередь, приводят к гибели людей, травмам и финансовому и эмоциональному стрессу. Их воздействие в последнее время усугублялось в природе, обществе и экономике.

Климатологи отметили, что несмотря на то, что многие изменения в климате уже произошли бесповоротно, о чем могут свидетельствовать участившиеся случаи наводнений и засух в стране, если срочно принять меры, экономике будет проще адаптироваться к изменению экологии.