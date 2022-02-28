Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев и Москва договорились о втором раунде переговоров по ситуации в Украине. Его заявление на YouTube транслировало агентство БЕЛТА, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, украинская и российская делегация провели первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины. Стороны, отметил Подоляк, определили ряд приоритетных тем, по которым наметились "определенные решения".

"Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы", - заявил советник главы ОП.