Мощный взрыв прогремел в Киеве

После окончания переговоров Украины с Россией о завершении боевых действий вечером в понедельник, 28 февраля, по окраинам Киева нанесен удар баллистическими ракетами. Как передает Day.Az, об это сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Киев. Правый берег, Левый берег. Россияне запускают баллистические ракеты после переговоров на Припяти. По нашей информации, Украина поставила русским жесткие условия, в которые входит полный вывод войск со всей территории Украины. Перед следующими переговорами Россия хочет повысить ставки - взять в кольцо Киев и Мариуполь... Впереди решающий бой", - написал он в телеграм и опубликовал видео взрыва.