Россия заявила решительный протест США

28 февраля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с послом США в Москве Дж.Салливаном, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Послу заявлен решительный протест в связи с акциями враждебно настроенных элементов у дипломатических представительств России в США и бездействием в ряде случаев американских правоохранительных органов, ответственных за безопасность иностранных дипмиссий. Передано требование в срочном порядке предпринять исчерпывающие меры по обеспечению неприкосновенности российских загранучреждений, защиты жизни и здоровья их сотрудников и членов семей, в соответствии с международными обязательствами Вашингтона", - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что были затронуты также некоторые другие вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в военно-политической сфере.