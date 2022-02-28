Турция решила воспользоваться полномочиями, данными стране Конвенцией Монтрё
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Турция решила воспользоваться полномочиями, данными стране Конвенцией Монтрё.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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