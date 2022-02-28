Участвуют ли военные Беларуси в боевых действиях в Украине?

Военнослужащие Беларуси не участвуют в военной операции на Украине, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны страны.

"В связи с обращениями граждан в адрес военного ведомства о возможном участии белорусских военнослужащих в боевых действиях за пределами Республики Беларусь сообщается следующее: белорусские военнослужащие выполняют задачи в соответствии с планом подготовки вооруженных сил по предназначению в 2021/2022 учебном году только в пределах границ Республики Беларусь и участия в специальной военной операции на территории Украины не принимают", - сообщили в ведомстве в понедельник.

В министерстве пояснили, что перемещение любой колонны белорусской военной техники либо одиночных образцов происходит "в соответствии с планом подготовки по предназначению и перемещение техники и личного состава является обычным процессом". "Мы уже неоднократно заявляли, что часть сил и средств военного ведомства выполняют задачи по усилению охраны участков государственной границы Республики Беларусь, в том числе на ее южном направлении", - сообщили в министерстве.