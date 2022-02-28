Российские войска уничтожили шесть колонн бронетехники Украины

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военно-космические силы "оперативно" уничтожили шесть колонн украинской бронетехники, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил", - сказал Конашенков в ходе брифинга.

Он добавил, что с начала военных действий на Украине российская армия уничтожила 311 танков и других бронемашин, 42 самолета и вертолета (как в воздухе, так и на земле), 51 реактивную систему залпового огня, 147 артиллерийских орудий, 263 единицы специальной военной автомобильной техники.