НАТО развёртывает Силы стратегического реагирования

- впервые в своей истории

В связи с ситуацией на Украине впервые в контексте коллективной обороны развертывает элементы сил реагирования альянса, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом альянс сообщил по итогам экстренного заседания в Брюсселе. Отмечается, что "планы обороны НАТО были приведены в действие".