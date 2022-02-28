https://news.day.az/world/1440167.html НАТО развёртывает Силы стратегического реагирования - впервые в своей истории
НАТО развёртывает Силы стратегического реагирования - впервые в своей истории
В связи с ситуацией на Украине впервые в контексте коллективной обороны развертывает элементы сил реагирования альянса, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом альянс сообщил по итогам экстренного заседания в Брюсселе. Отмечается, что "планы обороны НАТО были приведены в действие".
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