https://news.day.az/world/1440170.html Кадры применения российских боевых вертолетов в Украине от минобороны РФ - ВИДЕО
Кадры применения российских боевых вертолетов в Украине от минобороны РФ - ВИДЕО
Минобороны РФ показало кадры применения боевых вертолетов по украинской технике с результатами поражения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Ведомство обнародовало видео, на котором показаны ударные вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35, а также транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ.
На записи видны пуск и полет управляемых ракет класса "воздух - поверхность", а также поражение техники и объектов противника, в том числе одного здания, похожего на склад.
В конце видео показаны результаты поражения - обломки уничтоженной техники ВСУ.
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