Кадры применения российских боевых вертолетов в Украине от минобороны РФ

Минобороны РФ показало кадры применения боевых вертолетов по украинской технике с результатами поражения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ведомство обнародовало видео, на котором показаны ударные вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35, а также транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ.

На записи видны пуск и полет управляемых ракет класса "воздух - поверхность", а также поражение техники и объектов противника, в том числе одного здания, похожего на склад.

В конце видео показаны результаты поражения - обломки уничтоженной техники ВСУ.