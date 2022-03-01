Harley-Davidson приостановила поставки мотоциклов в РФ

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановила свою деятельность в России. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на агентство Bloomberg, передает Day.Az.

Компания приостановит "ведение дел в России", что указывает на воздействие антироссийских санкций.

По данным агентства, в прошлом на Россию, наряду с остальной Европой и Ближним Востоком, приходился 31% продаж мотоциклов компании.

1 марта стало известно, что концерн General Motors приостановил поставки и продажи автомобилей в России.