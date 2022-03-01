https://news.day.az/world/1440186.html Harley-Davidson приостановила поставки мотоциклов в РФ
Harley-Davidson приостановила поставки мотоциклов в РФ
Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановила свою деятельность в России. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на агентство Bloomberg, передает Day.Az.
Компания приостановит "ведение дел в России", что указывает на воздействие антироссийских санкций.
По данным агентства, в прошлом на Россию, наряду с остальной Европой и Ближним Востоком, приходился 31% продаж мотоциклов компании.
1 марта стало известно, что концерн General Motors приостановил поставки и продажи автомобилей в России.
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