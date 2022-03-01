Херсон заблокирован российскими войсками

Российские военные установили на въездах в украинский Херсон блокпосты, сообщил в Facebook мэр города Игорь Колыхаев, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"На въездах в Херсон армия РФ установила блокпосты. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше", - написал он.

Колыхаев также обратился к жителям города и призвал их сохранять спокойствие, не выходить на улицу во время комендантского часа, не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и "не провоцировать противника на конфликты".