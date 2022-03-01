https://news.day.az/world/1440202.html Более 130 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Более 130 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы утром 1 марта отменили и задержали 133 рейса, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Больше всего отмененных вылетов в столичном аэропорте Шереметьево - 61. Задержано там 14 авиарейсов.
Во Внуково отменили 34 рейса, а задержали - 5.
В воздушной гавани Домодедово 9 вылетов задержали и 10 отменили.
В Жуковском, согласно данным сервиса, изменений в графике авиаузла не наблюдается.
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