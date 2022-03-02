Китай в борьбе за экологию поставил рекорд по расходу угля

В 2021 году КНР установила десятилетний рекорд по объему использования энергии и угля, пишет Reuters. Это связано с восстановлением экономики страны после пандемии COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По итогам прошлого года Китай использовал 5,24 миллиарда тонн стандартного угольного эквивалента энергии (объем энергии, выработанный при сжигании определенного объема угля - прим. "Ленты.ру"), что на 5,2 процента больше, чем в 2020 году. Потребление угля в стране выросло в 2021-м по сравнению с годом ранее на 4,6 процента. Рекордные значения его расхода достигнуты на фоне решений китайских властей о сокращении выбросов углекислого газа.

Для этого правительство ограничивает строительство в отраслях с высоким энергопотреблением, повышает эффективность расхода энергии и увеличивает использование вместо угля газа, водорода, энергии ветра и солнца.

Председатель КНР Си Цзиньпин поставил цель достичь пика выброса страной углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году, но не установил ограничения на общее потребление энергии или уровень выбросов углекислого газа.

Вместе с тем в 2021 году китайские власти одобрили масштабный план по расширению угольных шахт, в результате чего его добыча может вырасти на 420 миллионов тонн в год. По итогам года производители угля показали рекордный уровень добычи, поскольку стремились гарантировать энергоснабжение после общенационального дефицита электроэнергии.

Существуют проблемы и с энергоэффективностью китайского экономики. По плану, к 2025 году сокращение ее углеродоемкости (показатель того, сколько углерода выбрасывается при росте экономики) должно составить 18 процентов по сравнению с 2021 годом. Одновременно с ней к 2025 году должна снизиться и энергоемкость (показатель того, сколько энергии используется на единицу экономического роста) - на 13,5 процента. Несмотря на серьезные меры по снижению потребления электроэнергии, включая прямое ограничение, по итогам прошлого года падение показателя составило 2,7 процента вместо запланированных трех процентов.

Такое увеличение добычи и потребление угля вкупе с отставанием в выполнении плана декарбонизации экономики беспокоит многих экспертов. "Энергетическая безопасность превосходит амбиции Китая по декарбонизации, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и мы ожидаем, что спрос на уголь в стране будет неуклонно расти", - заявил аналитик Rystad Energy Джастин Хосе. Rystad Energy - крупная консалтинговая компания, занимающаяся исследованиями в области энергетики. По мнению экспертов Greenpeace, КНР не сможет достичь углеродной нейтральности к 2060 году.