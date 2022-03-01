В украинском городе Ахтырка разгромили воинскую часть

В Ахтырке Сумской области в результате массированного огня российских войск в воинской части погибли 70 бойцов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщил в Телеграм председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

В то же время Живицкий подчеркнул, что со стороны российских войск также имеются большие потери.