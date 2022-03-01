Ликвидировано 5 самолетов России

В Украине с начала суток российская армия проводила перегруппировку войск и наносила ракетно-бомбовые удары с воздуха. Были попытки высадки тактических десантов. Широко применяются ДРГ для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры. Об этом в утренней сводке сообщает Генштаб ВСУ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"В Северской области продолжаются оборонительные бои с целью недопущения продвижения России в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова отмечено появление отдельных российских ДРГ, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но были уничтожены украинскими защитниками", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что только за последние сутки было уничтожено пять самолетов РФ.