В США предложили купить остров рядом с городом

В США появилось предложение купить остров рядом с "Городами-близнецами" Миннеаполисом и Сент-Полом. Объект выставили на продажу за 6,6 миллиона долларов, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Остров Bald Eagle занимает площадь 82 акра. На нем находится единственный жилой дом - трехэтажная постройка площадью 930 тысяч квадратных метров с пятью спальнями и шестью ванными. Внутри есть кинотеатр, два бара и площадка для бадминтона. Снаружи располагаются гараж, доки и судно на воздушной подушке (СВП).

С помощью СВП можно добраться до городов за 20 минут. Зимой путешествие по воде становится невозможным, однако нынешний владелец острова Натан Ландуччи утверждает, что в холодное время года лед достаточно толстый, чтобы выдержать автомобиль. Ландуччи приобрел недвижимость в 2016 году за 900 тысяч долларов. По словам собственника, значительный рост цены обусловлен масштабным ремонтом, который он сделал после покупки объекта. Ландуччи стал вторым жильцом дома на острове - до него в особняке проживала семья, построившая его в 1985 году.