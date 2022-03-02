Самый богатый австралиец даст денег на спасение планеты

Самый богатый человек в Австралии даст 3 миллиарда австралийских долларов на спасение планеты. Речь о железорудном магнате Эндрю Форресте, который заявил о намерении инвестировать в возобновляемые источники энергии в центральном Квинсленде. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания Форреста Squadron Energy приобрела проект Clarke Creek, который занимается развитием ветряной и солнечной фермы. У проекта уже есть заключенные контракты на начало строительства.

"Мы инвестируем в Clarke Creek не только для того, чтобы использовать возобновляемую энергию ветра и солнца для энергообеспечения наших домов, заводов и городов, но и в качестве важного шага к тому, чтобы избавиться от зависимости от ископаемого топлива", - заявил Форрест.

Ожидается, что первый этап проекта Clarke Wind полностью запустят в 2024 году, второй этап - в 2026-м. Проект сможет производить энергию для питания более 660 тысяч домов, или 40 процентов домохозяйств Квинсленда.

Форрест также планирует превратить горнодобывающую компанию Fortescue Metals Group, председателем которой он является, в крупнейшего в мире производителя экологически чистой энергии.