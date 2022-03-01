Лукашенко созвал Совбез

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет во вторник расширенное заседание Совета безопасности и совещание по экономике, передает Day.Az со ссылкой на БелТА.

На Совбез приглашены порядка 50 человек. "Приглашено руководство правительство и эксперты. Кроме членов Совбеза - руководство правительства и экспертное сообщество", - говорится в сообщении.

Затем в более узком составе состоится совещание по экономике, на котором будут обсуждаться "срочные и накопившиеся вопросы".

28 февраля в Гомельской области Беларуси прошли российско-украинские переговоры, которые длились почти пять часов.