Россия отвечает на санкции стран Запада

В ответ на санкции Запада в связи с вторжением России в Украину президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер. Они предусматривают контроль над продажей валютной выручки экспортерами, запреты на валютное кредитование нерезидентов и на зачисление россиянами денег на зарубежные счета, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

На заседании правительства Путин высказался о странах Запада.

Владимир Путин, президент России: "Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами, имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество - как я его назвал в своем выступлении, - это "империя лжи", - пытается реализовать в отношении нашей страны".