https://news.day.az/world/1440284.html Генштаб Украины назвал потери войск РФ с начала войны
самолеты - 29 единиц,
Генштаб Украины назвал потери войск РФ с начала войны
С 24 февраля по 1 марта российские войска потеряли убитыми 5 710 человек. В плен попали 200 российских военнослужащих. Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Уничтожены и повреждены:
самолеты - 29 единиц,
вертолеты - 29 единиц,
танки ‒ 198,
ББМ - 846,
артиллерийские системы - 77,
средства ПВО - 7,
РСЗО - 24,
цистерны с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,
катера - 2 единицы,
автомобильная техника - 305.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении украинских военных.
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