Генштаб Украины назвал потери войск РФ с начала войны

С 24 февраля по 1 марта российские войска потеряли убитыми 5 710 человек. В плен попали 200 российских военнослужащих. Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Уничтожены и повреждены:

самолеты - 29 единиц,

вертолеты - 29 единиц,

танки ‒ 198,

ББМ - 846,

артиллерийские системы - 77,

средства ПВО - 7,

РСЗО - 24,

цистерны с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,

катера - 2 единицы,

автомобильная техника - 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении украинских военных.