https://news.day.az/world/1440330.html Зеленский выступит в Европарламенте
Зеленский выступит в Европарламенте
Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта выступит с речью в Европарламенте, сообщает "Зеркало недели", передает Day.Az со ссылкой на офис президента Украины.
"Выступление запланировано после 13.00 (15.00 по бакинскому времени). Точного времени нет", - отметило украинское издание.
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