Зеленский выступит в Европарламенте

Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта выступит с речью в Европарламенте, сообщает "Зеркало недели", передает Day.Az со ссылкой на офис президента Украины.

"Выступление запланировано после 13.00 (15.00 по бакинскому времени). Точного времени нет", - отметило украинское издание.