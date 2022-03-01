Украинские СМИ сообщили о двух сбитых российских вертолетах

Два военных российских вертолета были подбиты под Киевом.

Об этом сообщаeт Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.

Утверждается, что cобытия на видео, вероятнее всего, разворачиваются в первый день войны, когда над Киевским морем в районе Вышгорода был бой против вертолетов РФ.