Украинские СМИ сообщили о двух сбитых российских вертолетах
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Два военных российских вертолета были подбиты под Киевом.

Об этом сообщаeт Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.

Утверждается, что cобытия на видео, вероятнее всего, разворачиваются в первый день войны, когда над Киевским морем в районе Вышгорода был бой против вертолетов РФ.