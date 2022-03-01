https://news.day.az/world/1440331.html Украинские СМИ сообщили о двух сбитых российских вертолетах - ВИДЕО
Украинские СМИ сообщили о двух сбитых российских вертолетах - ВИДЕО
Два военных российских вертолета были подбиты под Киевом.
Об этом сообщаeт Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.
Утверждается, что cобытия на видео, вероятнее всего, разворачиваются в первый день войны, когда над Киевским морем в районе Вышгорода был бой против вертолетов РФ.
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