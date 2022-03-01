В России зафиксированы новые случаи заражения COVID-19

В России за сутки в больницы попали 12 753 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 97 333 случая, что на 9,5 тыс. меньше, чем днем ранее. Снижение заболеваемости отмечается шестые сутки подряд.

В Москве выявили 2 066 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 3 421, в Московской области - 1 175. Тройку регионов с наибольшим суточным приростом составили Свердловская область (4 844 случая), Самарская область (4 126) и Новосибирская область (3 591).

Умерли 786 пациентов, накануне сообщалось о 733 скончавшихся.

Выздоровело за сутки 172 813 человек, или на 48% больше, чем к утру 28 февраля.