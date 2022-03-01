В Украину вошли белорусские войска
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На территорию Черниговской области Украины вошли белорусские войска, передает Day.Az со ссылкой на Украинская правда.

Об этом сообщает спикер регионального управления сил территориальной обороны Украины Виталий Кириллов в комментарии Суспільному.

Он подтвердил информацию о том, что в Черниговскую область вошли белорусские войска.