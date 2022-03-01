https://news.day.az/world/1440345.html В Украину вошли белорусские войска
В Украину вошли белорусские войска
На территорию Черниговской области Украины вошли белорусские войска, передает Day.Az со ссылкой на Украинская правда.
Об этом сообщает спикер регионального управления сил территориальной обороны Украины Виталий Кириллов в комментарии Суспільному.
Он подтвердил информацию о том, что в Черниговскую область вошли белорусские войска.
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