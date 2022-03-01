В России применили «Искандеры» на учениях

Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М" применили на учениях Центрального военного округа (ЦВО). Расчеты ОТРК отработали уничтожение цели на дальности более 300 километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО, передает Day.Az.

Практические действия отработали на Тоцком полигоне. По замыслу учений, личный состав совершил марш в указанный район и развернул ОТРК. После этого расчеты выполнили условные пуски по объектам условного противника. Это позволило уничтожить его инфраструктуру.

Координаты целей получили с помощью беспилотников "Орлан-10". В учениях задействовали около 40 единиц техники и более 500 военнослужащих.