https://news.day.az/world/1440374.html Песков о планах по переговорам Путина с Зеленским
Песков о планах по переговорам Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока планов провести разговор лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Нет, пока нет в планах", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Комментируя предложения Турции и Казахстана в посредничестве в переговорном процессе между Россией и Украиной, представитель Кремля подчеркнул, что "ведутся прямые переговоры между российской и украинской делегацией".
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