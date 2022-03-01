Песков о планах по переговорам Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока планов провести разговор лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет, пока нет в планах", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Комментируя предложения Турции и Казахстана в посредничестве в переговорном процессе между Россией и Украиной, представитель Кремля подчеркнул, что "ведутся прямые переговоры между российской и украинской делегацией".