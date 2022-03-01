Президент Украины Володимир Зеленский назначил главу Киевской военной администрации.

Как передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, об этом президент Украины заявил во время обращения к народу.

"Защита столицы превыше всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской военной администрации профессионального военного", - сказал он.

Зеленский сообщил, что главой Киевской военной администрации назначен генерал Николай Жернов, который будет работать с мэром Киева Виталием Кличко.