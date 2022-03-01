https://news.day.az/world/1440393.html Зеленский назначил главу Киевской военной администрации
Зеленский назначил главу Киевской военной администрации
Президент Украины Володимир Зеленский назначил главу Киевской военной администрации.
Как передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, об этом президент Украины заявил во время обращения к народу.
"Защита столицы превыше всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской военной администрации профессионального военного", - сказал он.
Зеленский сообщил, что главой Киевской военной администрации назначен генерал Николай Жернов, который будет работать с мэром Киева Виталием Кличко.
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