Второй раунд переговоров России и Украины состоится 2 марта
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Новые переговоры между украинской и российской стороной запланированы на 2 марта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Информацию о дате следующего раунда переговоров во вторник распространило украинское издание "Зеркало недели".