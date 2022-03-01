https://news.day.az/world/1440397.html Второй раунд переговоров России и Украины состоится 2 марта - СМИ
Второй раунд переговоров России и Украины состоится 2 марта - СМИ
Новые переговоры между украинской и российской стороной запланированы на 2 марта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Информацию о дате следующего раунда переговоров во вторник распространило украинское издание "Зеркало недели".
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