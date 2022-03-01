https://news.day.az/world/1440401.html Украина отзывает своих послов из Кыргызстана и Грузии
Украина отзывает своих послов из Кыргызстана и Грузии
Украина немедленно отзывает двух своих послов - из Кыргызстана и Грузии.
Как передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, об этом сказал в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.
"Относительно наших дипломатов. Наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения по отношению к тем государствам, которые изменили своему слову и международному праву", - сказал Зеленский.
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