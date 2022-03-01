Лавров не признает территориальную целостность Украины

Принцип уважения территориальной целостности применим только к государствам, правительства которых представляют весь народ, проживающий на их территории, Киевское правительство к ним отнести нельзя, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Он сказал это, выступая по видеоконференцсвязи на сессии Совета по правам человека ООН.

"По поводу развернутой кампании о якобы нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, инициаторы которой проявляют полное безразличие и презрение к попранию прав человека, хотел бы привлечь внимание к Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН", - сказал министр.

Он подчеркнул, что в этом документе, утвержденном консенсусной резолюцией Генассамблеи ООН, закреплено, что принцип уважения территориальной целостности применим к "государствам, соблюдающим в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов (...) и, вследствие этого, имеющим правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории".

"Киевское неонацистское правительство очевидным образом таковым в отношении народов Украины не являлось и не является", - сообщил он.

При этом Лавров назвал права человека "универсальной константой".

"Она не может зависеть от корыстных амбиций "узкого круга избранных", стремящихся переписать Всеобщую декларацию 1948 года, извратить на свой лад и подменить своими "правилами" достигнутый тогда консенсус, лежащий в основе всей нашей коллективной работы. Роль Совета ООН по правам человека - обеспечить приверженность нашим общим, а не чьим-то узким ценностям, продвигать взаимоуважительные дискуссии без какой-либо политизации и двойных стандартов, не допускать использования правозащитной тематики для вмешательства во внутренние дела", - напомнил глава МИД.

По его словам, такому подходу противоречит проводимая Западом политика противоправных односторонних санкций, "нацеленность которых на простых людей уже никто не пытается скрывать".

"Эти незаконные рестрикции уже не ограничиваются финансово-экономическими запретами. Они распространяются на культурную, спортивную, туристическую, образовательную, информационную сферы и в целом - на все контакты между людьми. Запад явно потерял контроль над собой в стремлении сорвать злость на России, пошел на разрушение всех созданных им же институтов и правил, включая неприкосновенность собственности", - сказал Лавров.

"Высокомерной, опирающейся на чувство собственного превосходства, исключительности и вседозволенности философии Запада должен быть положен конец. Суверенное равенство государств - ключевой принцип Устава ООН. Он в полной мере распространяется на работу СПЧ. Россия всегда открыта к равноправной, взаимоуважительной дискуссии по любым вопросам, готова к поиску справедливого баланса интересов", - заключил он.