Европейцы и россияне застряли в московских аэропортах

Растерянность царила в понедельник в московском аэропорту "Домодедово" после решения Евросоюза закрыть воздушное пространство для всех российских самолётов и ответной меры Москвы, прекратившей авиасообщение с 36 странами, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Европейские туристы, иностранные студенты и россияне, которые собирались отправиться по делам или на отдых, часами ожидали информации о вылете на центральном табло.

"Я должен был улететь сегодня утром и не смог этого сделать, - рассказывает Андрей, спортивный менеджер. - У меня был прямой рейс. Так что теперь мое путешествие займет более 20 часов".

"Наша виза истекает сегодня вечером, - говорит Хорхе Энрике Рохас Морено, испанский адвокат, находившийся в отпуске в России, - если мы не сможем выбраться из России, у нас будут большие проблемы. Я думаю, что европейские власти приняли поспешное решение, закрыв воздушное пространство без предварительного создания гуманитарного кордона и эвакуации европейских граждан, ведь я - гражданин Европы!"

В ближайшей перспективе эти меры приведут к тому, что авиакомпаниям придётся разрабатывать длинные объездные маршруты, что приведёт к повышению стоимости билетов, отмечают авиаэксперты.

При этом для большинства россиян ситуация вряд ли изменится после двух лет постоянных ограничений, вызванных пандемией коронавируса.